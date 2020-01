Inter hæver buddet på den danske midtbanespiller Christian Eriksen.

Det skriver Sky Sports.

Ifølge mediet er Inter klar til at betale Tottenham 11 millioner pund, hvilket svarer til 96 millioner kroner, samt to bonusser, der ikke beskrives yderligere.

Danskerens kontrakt udløber til sommer, og han er derfor fri til at skrive kontrakt med hvem som helst.

Christian Eriksen kan have spillet sin sidste kamp for Tottenham. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Christian Eriksen kan have spillet sin sidste kamp for Tottenham. Foto: MATTHEW CHILDS

Inter håber imidlertid at lukke Christian Eriksen til Milano allerede i januar, men indtil nu har klubber ikke kunnet nå til enighed.

Paris Saint-Germain er angiveligt også interesseret i at hente Christian Eriksen.

/ritzau/

Opdateres...