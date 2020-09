Ifølge den velinformede franske avis L'Equipe har den danske landsholdsspiller Kasper Dolberg haft indbrud i sit hjem i Nice og fået stjålet sin Porsche. Nice bekræfter hændelsen over for B.T.

Danskeren opdagede, at noget var helt galt, da han vendte retur fra den samling med det danske landshold, han netop har været en del af.

For mens han spillede landskampe i Nations League mod først Belgien og siden England, var indbrudstyve i fuld gang med at tømme hans hjem for ejendele.

Ifølge den franske avis løb tyvene af sted med 2.000 euro (omkring 15.000 danske kroner, red.) og flere telefoner. Men det var ikke kun i hjemmet, der manglede noget.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Dolberg opdagede ifølge avisen allerede, at der var noget galt, da han landede i lufthavnen i Nice torsdag aften. Her var hans dyre Porsche ikke til at finde nogen steder. Da Dolberg nåede hjem, kunne han se, at han havde haft udbudne gæster.



Tyvene har angiveligt på ganske udspeklueret vis brugt en adgangsnøgle, der lå i bilen til at få adgang til Dolbergs hjem.

Dermed tyder meget på, at de var yderst opmærksomme på, at Dolberg var på vej til Danmark i et kalkuleret og planlagt indbrud.



Nice bekræfter hændelsen over for B.T.



»Nice kan kun tage afstand fra denne triste hændelse. Og vi ønsker selvfølgelig kun at støtte Dolberg alt, hvad vi kan og give ham al den hjælp, vi kan,« skriver Nice i en meddelelse til B.T.

Dolberg var også for et år siden udsat for et tyveri. Her mistede han et ur til omkring en halv million kroner, der blev stjålet i omklædningsrummet. Senere stod det klart, at det var holdkammeraten Lamine Diaby-Fadiga, der havde taget uret.

Det er langt fra første gang, at fodboldspillere bliver udsat for systematiske indbrud. Det er sket for mange af de store stjerner både Frankrig og England. I England oplevede danske Phillip Billing fornylig også et indbrud, da han var på ferie hjemme i Danmark.