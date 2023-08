Ingen af de store tv-stationer ville købe rettighederne til FCKs Champions League-brag mod tjekkiske Sparta Prag.

Det gjorde Ekstra Bladet til gengæld, men mediet er langt fra kommet nemt igennem tirsdagens kvalifikationskamp med de danske mestre i hovedrollen.

Op til kampen begyndte utilfredse fodboldfans nemlig at stryge til tasterne på det sociale medie X - tidligere Twitter.

De havde store problemer med at logge ind, selvom de havde købt adgang til mediets plus-univers og kampen.

Blandt de fans, der oplevede problemer, var tv-vært Kåre Quist.

'Hmmm… når man har købt abonnement til Ekstra Bladet plus udelukkende for at se FCKs kamp ville det være fedt hvis det virkede…' skrev DR-værten, og han var langt fra den eneste.

Kort før kampstart valgte Ekstra Bladet umiddelbart at gøre kampen gratis tilgængelig for alle på grund af problemerbe.

Og det førte til nye frustrationer hos folk på X - det tidligere Twitter.

Nu begyndte flere at forlange de 79 kroner, de havde betalt for et abonnement, retur.

Undervejs i første halvleg virkede EB dog til at have løst de tekniske udfordringer, så det nu igen var nødvendigt at logge ind med et abonnement for at se FCK-kampen.

I pausen af kampen bekræftede mediets studieværter så, at der havde været et problem.

»Vi havde tekniske problemer i opstarten. Det kan vi selvfølgelig maks beklage og undskylde,« lød det.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Ekstra Bladet, der ikke er vendt tilbage på henvendelserne endnu.

