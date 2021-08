Peter Hyballa er ikke længere cheftræner i Esbjerg. Det skriver JydskeVestkysten onsdag eftermiddag.

Avisen tilføjer, at tyskeren selv har valgt at sige sit arbejde op. Han rejser sammen med assistenttræneren Maik Drzensla samt den fysiske træner.

Onsdagens træning i Esbjerg er flyttet fra formiddag til eftermiddag, og det skyldes, at klubben vil præsentere en ny tysk træner til træningen.

Esbjerg amerikanske ejere har ifølge JydskeVestkysetn forsøgt at overbevise Peter Hyballa om at blive, selvom han har overvejet at sige op flere gange.

Han var således meget tæt på at droppe jobbet efter 3-1-nederlaget mod Helsingør for godt og vel en uge siden på grund af den hadske stemning mod ham i byen og de ringe udsigter til at få holdet til at fungere.

Den dårlige stemning omkring den relativt nye cheftræner er kommet efter, at flere spiller har fortalt om hans hårde træningsmetoder - både fysisk og mentalt.

Peter Hyballa var ikke på sidelinjen i weekendens 0-5-nederlag til Lyngby, fordi han var hjemme i Tyskland, da hans mor er meget syg. Tirsdag var han tilbage på træningsbanen, men ønskede ikke at tale med pressen efterfølgende.

Tyskeren nåede at være cheftræner i Esbjerg i syv dramatiske uger.