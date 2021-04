På banen har det været til UG for det danske fodboldandshold.

Men uden for kridtstregerne har Dansk Boldspil-Union (DBU) befundet sig i noget af et stormvejr i forhold debatten om VM i Qatar.

Og det ser ikke ud til, at vinden letter foreløbigt, for nu melder Weekendavisen, at DBUs hovedsponsor Arbejdernes Landsbank vil trække sig.

»Weekendavisen erfarer således, at en af Dansk Boldspil-Unions (DBU) vigtigste kommercielle samarbejdspartnere, Arbejdernes Landsbank, har anmodet om en øjeblikkelig opsigelse af parternes fælles millionaftale, der ellers løber til og med VM i november og december næste år,« fremgår det.

Den omdiskuterede markering med 'Football Supports Change'-trøjerne. Vis mere Den omdiskuterede markering med 'Football Supports Change'-trøjerne.

I artiklen melder man også, at banken ønsker at ophøre samarbejdet så hurtigt som muligt. Det fik DBU angiveligt at vide i tirsdags, men hverken sponsoren eller unionen selv vil bekræfte oplysningerne over for avisen.

»Weekendavisen kan dog berette, at der langt ind i Arbejdernes Landsbank findes en dyb bekymring ved udsigten til at skulle optræde som sponsor ved slutrunden i Qatar,« skriver man desuden.

Debatten om VM-afholdelsen i Qatar i december 2022 tog for alvor fart, da The Guardian meldte, at i omegnen af 6.500 migrantarbejdere er døde i forbindelse med arbejdet for at klargøre landet til VM.

Herefter har flere nationer valgt at markere sig i den hidsige debat. Lande som Norge, Holland og Tyskland var blandt de hurtigste til at melde sig på banen, mens Danmark efter en del pres valgte at iklæde sig en trøje med skriften 'Football supports change,' inden opgøret mod Moldova. Men den markering fik også en del kritik, hvilket du kan læse mere om her.

I den efterfølgende kamp mod Østrig gentog man så markeringen.

Arbejdernes Landsbank ønsker et exit så hurtigt som muligt, hvilket ifølge Weekendavisens oplysninger blev formuleret i tirsdags i et brev til DBU. Derfor står banken også med et problem.

Man kan nemlig ikke uden videre løsrive sig af kontrakten.