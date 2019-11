Cristiano Ronaldo slipper ikke.

Når han vender hjem fra de øjeblikkelige landsholdsopgaver med Portugal, skal han stå skoleret for holdkammerater og Juventus-ledelsen.

Superstjernens opførsel i forbindelse med weekendens opgør mod AC Milan ulmer stadig i Torino.

Her blev en tydeligt irriteret Cristiano Ronaldo skiftet ud efter 55 minutter, og han gik direkte i omklædningsrummet.

Han skulle ifølge mediet Sky Sports Italia desuden have forladt hjemmebanen Allianz Stadium, tre minutter inden kampen var slut.

Ifølge Gazzetta dello Sport forlanger de ledende Juventus-spillere en undskyldning fra portugiseren, så snart han er tilbage.

Også klubbens topfolk i skikkelse af vicepræsident Paul Nedved und sportsdirektør Fabio Paratici vil have et møde med CR7.

De skulle angiveligt allerede søndag aften have kontaktet Cristiano Ronaldos agent, Jorge Mendes, for at få en snak om situationen.

Det var anden kamp i træk, at Juventus-træner Maurizio Sarri skiftede holdets store stjerne ud i løbet af anden halvleg.

Det fik den tidligere træner Fabio Capello til at tordne:

»Man skal også være en stor mester, når man bliver skiftet ud: Ikke kun når det går godt. Han må respektere holdkammeraterne,« lød det på italiensk tv.

italienske medier skriver til gengæld, at Cristiano Ronaldo slipper for at få en bøde af sin italienske klub.