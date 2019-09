Ifølge AFP har en holdkammerat i Nice erkendt, at han stjal et dyrt ur fra danske Kasper Dolberg.

Kasper Dolbergs dyre ur, der forsvandt fra et omklædningsrum i sidste uge, blev angiveligt taget af danskerens holdkammerat Mohamed Lamine Diaby-Fadiga.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP har den 18-årige spiller erkendt, at han stjal uret, der har en estimeret værdi af 70.000 euro - cirka 522.000 danske kroner.

Tidligere torsdag skrev den franske avis L'Équipe, at Diaby-Fadiga var under mistanke for tyveriet, og at han som sanktion kunne risikere at blive smidt ud af klubben.

Nice har ikke officielt bekræftet eller kommenteret informationen, men ifølge AFP har Nice påbegyndt en disciplinær proces mod Diaby-Fadiga.

Franskmanden skal have undskyldt over for Dolberg, klubben og cheftræner Patrick Vieira. Han er angiveligt også gået med til at betale Dolberg en sum, der svarer til urets værdi.

I sidste uge kom det frem, at Dolbergs ur var forsvundet fra Nices eget omklædningsrum 16. september.

Mohamed Lamine Diaby-Fadiga har fået spilletid i seks kampe i denne sæson.

Kasper Dolberg skiftede fra Ajax Amsterdam til Nice i slutningen af sommerens transfervindue. Den danske landsholdsangriber har spillet tre kampe for den sydfranske klub og scoret et enkelt mål.

/ritzau/