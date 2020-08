Pierre-Emile Højbjerg er kommet et skridt nærmere det forventede skifte til Tottenham.

Mandag skulle den danske landsholdsspiller have bestået lægetjekket i Premier League-klubben.

Det skriver Sky Sports tirsdag, efter at der i nu flere dage har været vedvarende rygter om et klubskifte for midtbanespilleren.

Ifølge mediet vil transferen falde på plads tirsdag.

Beløbet, som Southampton får for Pierre-Emile Højbjerg, skulle ligge på 15 millioner pund - svarende til lige knap 124 millioner kroner. Men så bliver forsvarsspilleren Kyle Walker-Peters også en del af handlen, når han tager turen den modsatte vej.

