Der er tilsyneladende kun tre kandidater tilbage til Ajax-jobbet.

Indenfor de næste to døgn vil den hollandske storklub tage stilling til, hvem der skal være cheftræner i fremtiden, og på ønskelisten er Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, ifølge Telegraaf.

Danskerens navn står der angiveligt sammen med den nuværende træner Johnny Heitinga samt Bodø/Glimts succesmager Kjetil Knutsen. Sidste navn bekræftes også af TV2 Norges oplysninger.

Både nordmanden og 51-årige hjulmand har udløb i 2024.

Landstræner Kasper Hjulmand er angiveligt ønsket i Ajax. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand er angiveligt ønsket i Ajax. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ajax tekniske direktør, tyske Sven Mislintat, er manden med ansvaret for den store beslutning, og han skal bestemme, hvilken vej det skal gå for holdet, der 'kun' blev nr. tre denne sæson.

Ifølge Telegraaf bliver Hjulmands norske modstykke set som en ekstremt offensiv træner, og hans agent skulle have været i Holland de seneste to uger.

Agenten vil dog ikke ud med, om han har talt med Ajax-bossen i den periode.

Hjulmand står over for en landsholdsudtagelse og dernæst to EM-kvalifikationskampe mod Nordirland og Slovenien.

I maj var den danske landstræner inviteret til VM-seminar af FIFA, men hverken han eller andre repræsentanter fra DBU var til stede i Qatar ved den lejlighed.