Kasper Hjulmand er ikke overraskende en eftertragtet herre.

I sommer førte han Danmark til en semifinale til EM, hvilket er den bedste præstation siden 1992. Og ikke nok med det, så har han også kvalificeret landsholdet til det kommende Vm i Qatar i 2022 i suveræn stil med ingen scoringer indkasseret og lutter af sejrer til følge.

Men nu tyder noget på, at eventyret om Kasper Hjulmand og det danske landshold måske kan være fortid.

I hvert fald skriver Sky Sports, at Hjulmand er helt i toppen på Aston Villas ønskeliste, efter de søndag fyrede Dean Smith som manager.

Forbindelsen med Birmingham-klubben giver også mening, eftersom det er danskeren Johan Lange, der sidder i sportsdirektørstolen i den engelske klub og dermed sidder med hovedansvaret for at udpege klubbens kommende cheftræner.

Lange og Hjulmand arbejdede tæt sammen i deres tid Lyngby i midten af 00erne. Og noget indikerer, at Johan Lange ikke har glemt sin tidligere kompagnon.

Han og Aston Villa skal dog ikke regne med at kapre den danske landstræner uden besvær.

Hjulmand har nemlig kontrakt med DBU indtil sommeren 2024, og Peter Møller, der DBUs fodbolddirektør, har tidligere på året udtalt, at han ikke frygter for at miste sin landstræner trods hans enorme popularitet.

»Nej, for han har en aftale, og han er glad for at være her, og vi er glade for at have ham. Så det er sådan, det er. Alt andet er spekulation. Jeg forstår godt, at det popper op, og det er helt naturligt,« sagde han i juli, hvor Danmark var i gang med en imponerende EM-slutrunde, og rygterne om Hjulmands fremtid allerede begyndte at florere.

Udover Kasper Hjulmand bliver Glasgow Rangers-træneren Steven Gerrard og Southamptons cheftræner Ralph Hasenhüttl også nævnt som mulige bejlere til at overtage trænerstolen i Villa.

Aston Villa valgte at fyrre Dean Smith, der har været i klubben siden 2019, efter klubben fredag for femte gang i streg tabte i den hjemlige liga. Fredag var det netop Southampton, der spændte ben for Villa. De vandt opgøret 1-0 efter en tidlig scoring af Adam Armstrong.