Arsene Wenger er tæt på at vende tilbage til topfodbold.

Men ikke i en fodboldklub.

Ifølge New York Times er den gennemrutinerede franskmand ved at lande et jo som teknisk chef hos det internationale fodboldforbund, FIFA.

'En officiel udnævnelse kan ske inden for de næste få dage,' skriver mediet.

Det er efterhånden knap halvandet år siden, at den 69-årige Arsene Wenger forlod sin managerrolle i Arsenal efter 22 år i jobbet.

I den mellemliggende periode har der været mange rygter om diverse storklubber, uden at noget er realiseret.

I stedet har han været at finde på tv-skærmen, hvor han især i Frankrig har ageret ekspert på transmissioner fra store kampe.

Selv han han dog ikke været i tvivl.

»I ser mig snart i fodboldverdenen igen,« sagde Arsene Wenger eksempelvis tidligere på året.

Den endelige titel i det nye topjob hos FIFA er ikke helt klart.

Tidligere har hollandske Marco van Basten været teknisk direktør hos fodboldforbundet, og det forventes, at det bliver en lignende rolle.

Her skal han ifølge New York Times eksempelvis forbedre trænervilkår, men han skal også kigge på andre områder af fodboldspillet.