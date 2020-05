David Luiz' tid i Arsenal kan være slut om meget kort tid.

Brasilianerens kontrakt med den engelske klub er tilsyneladende kun et-årig og udløber altså snart.

Det mener Sky Sports at vide, selv om det i vid udstrækning hed sig ved ankomsten i august sidste år, at der var tale om en to-årig aftale mellem parterne.

Det engelske medie skriver videre, at der desuden ikke er planlagt forhandlinger om en ny aftale, hvilket kunne tyde på et hurtigt exit for forsvareren, der kom fra London-rivalen Chelsea.

Selv om manager Mikel Arteta ifølge Sky Sports meget gerne vil holde på David Luiz - og har haft ham på holdet i 14 af sine 15 kampe - er pengene dog knappe i Arsenal-kassen. Ikke mindst oven på coronakrisen og med en udsigt til endnu en Champions League-fri sæson.

David Luiz skulle også selv være meget interesseret i at blive i klubben.

Han er efterhånden gået hen og blevet 33 år, og han sagde for nylig i et interview, hvad han gerne vil nå endnu.

»Jeg har altid sagt, at jeg vil slutte karrieren i Benfica. Jeg elsker Benfica. Min drøm er at gå ind på Estadio da Luz i deres farver;« har det lydt fra brasilianeren, der spillede i den portugisiske klub fra 2007-11.