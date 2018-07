Ciao Italia.

Cristiano Ronaldo kan nu kalde sig Juventus-spiller, og det er ikke småbeløb der angiveligt kommer ind på kontoen.

For ifølge The Guardian kommer portugiseren til at kunne indkassere 30 millioner euro om året - svarende til omkring 224 millioner kroner.

Det giver en månedsløn på lige knap 19 millioner danske kroner til portugiseren, der angiveligt har skrevet under på en kontrakt på fire år med de forsvarende italienske mestre.

Tranferen blev offentliggjort tirsdag aften, og Juventus har ifølge flere store medier betalt omkring 100 millioner euro for Cristiano Ronaldo, der har været i Real Madrid siden 2009.

451 mål i 438 kampe blev det til for portugiseren, der også nåede at vinde Champions League-trofæet med den spanske storklub fire gange.

Rygterne om skiftet til Juventus begyndte allerede at svirre sidste uge, og tirsdag har Real Madrid altså bekræftet at klubbens mest scorende spiller i historien nu er fortid på Santiago Bernabeu.

»Cristiano Ronaldo er blevet enig med Juventus om et skifte. Real Madrid vil gerne udtrykke sin fulde taknemmelighed for at have haft en spiller, der har bevist, han er den bedste i verden, og som har sat streg under en af de mest fantastiske perioder i klubbens historie,« skriver den spanske storklub i en pressemeddelelse.

Ifølge portugiseren selv skyldes skiftet, at han har ønsket at prøve noget nyt efter mange år i Real Madrid.

»Jeg har tænkt en del over det, og det er tid til et nyt kapitel. Jeg rejser, men denne trøje, logoet og Santiago Bernabéu vil blive ved med at føles som mit hjem uanset hvor jeg er. Tusind tak til alle og - som jeg sagde første gang jeg var på vores stadion for ni år siden: Hala Madrid!« lyder det fra Cristiano Ronaldo til Real Madrids hjemmeside.