Martin Braithwaite har kun været FC Barcelona-spiller i lidt over en måned, men rygterne svirrer allerede omkring den danske landsholdsspiller.

Mange spanske medier melder nu, at den 28-årige angriber kan være fortid i storklubben allerede til sommer.

Ifølge den spanske avis Sport ved FC Barcelona allerede, hvor meget man vil kræve for danskeren.

Og man er fast besluttet på ikke at miste penge på den rappe landsholdsspiller.

Martin Braithwaite i aktion mod Real Sociedad. Foto: ALBERT GEA Vis mere Martin Braithwaite i aktion mod Real Sociedad. Foto: ALBERT GEA

Derfor vil man ikke sælge ham for mindre end 18 millioner euro (knap 135 millioner kroner), hvilket er det, FC Barcelona brugte på Braithwaite, da han blev købt fri af sin kontrakt i Leganés.

Hans agenter er allerede ved at finde en ny klub til ham i sommerperioden, skriver mediet, men det er ikke givet, at han forlader FC Barcelona.

For det første fordi, træner Quique Setién og resten af Barcelona-staben har vist sig fint tilfredse med danskeren indtil videre. For det andet fordi, at corona-virus rammer mange klubbers økonomi ganske hårdt, og det derfor kan være svært at finde en klub, der vil bruge den slags penge på Braithwaite.

Sport nævner blandt andet Everton og West Ham som mulige destinationer for danskeren, der tidligere har spillet i Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux og altså Leganés.