Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er Ronaldo, og så er der alle de andre. Økonomisk.

Med sin nye astronomiske aftale med saudiarabiske Al Nassr er der bare ingen over eller ved siden af den 37-årige portugiser.

Ikke i fodbold, ikke i nogen andre sportsgrene.

The Sun har lavet en opgørelse over Cristiano Ronaldos årlige løn inklusiv kommercielle rettigheder på milliard kroner sammenlignet med de øvrige sportsfolk i top 10, og listen ser således ud:

1. Ronaldo (fodbold), halvanden milliard kroner.

2. Canelo Alvarez (bokser), 588 millioner kroner.

3. Lionel Messi (fodbold), 521 millioner kroner.

4. Neymar (fodbold), 487 millioner kroner.

5. Matthew Stafford (amerikansk fodbold), 487 millioner kroner.

6. Josh Allen (amerikansk fodbold), 437 millioner kroner.

7. Tyson Fury (bokser), 420 millioner kroner.

8. Aaron Rodgers (amerikansk fodbold), 395 millioner kroner.

9. Lewis Hamilton (Formel 1), 395 millioner kroner.

10. Deshaun Watson (amerikansk fodbold), 386 millioner kroner.

Cristiano Ronaldo har skrevet under på en kontrakt i to og et halvt år med Al Nassr.

Så han vil næppe blive overgået i de kommende år.

Til den tid til han være 40 år og ikke fed. Det er kun pengepungen.