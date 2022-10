Lyt til artiklen

B.T. kunne søndag afsløre, at Jess Thorup i den grad bejler til jobbet som cheftræner i den store tyske klub Stuttgart.

Og han bejler på så alvorlig vis, at han har været til samtale i klubben, der fyrede den nu tidligere cheftræner Pellegrino Mattarazzo sidste mandag.

Men trods besøg, flirt og samtaler i det tyske, så er den fyrede FC København-træner ikke den eneste profil, som traditionsklubben overvejer som ny boss.

Efter B.T.s afsløring søndag skrev lokalavisen Stuttgarter Nachrichten, at klubben har to kandidater på ønskelisten, og nu melder fodboldmediet Kicker så, at Jess Thorups konkurrent er den hollandske Ajax-træner Alfred Schreuder.

Thorup og hans agent i Stuttgart. Privatfoto. Vis mere Thorup og hans agent i Stuttgart. Privatfoto.

Kicker skriver, at Stuttgart har udsendt følere til Alfred Schreuder, som Stuttgart altså skal lokke væk fra sin prominente stilling som cheftræner i Ajax, hvis det skal blive til et samarbejde - han har blot været i Ajax i få måneder, efter han overtog fra Erik Ten Hag, der blev snuppet af gigantiske Manchester United.

Schreuder har tidligere været cheftræner i Bundesligaen, hvor han var træner for Hoffenheim, og derudover har han blandt andet været assistenttræner i Barcelona.

I weekenden bekræftede Stuttgart-bossen Alexander Wehrle, at klubben ville afholde samtaler med to kandidater - og nu skal det blive spændende at se, om endnu en dansk træner lander et prominent job i udlandet.

Rykker Thorup sydpå til vores tyske naboer, så gør han Bo Svensson selskab i Bundesligaen - Svensson træner Mainz.