Et kompliceret kontraktforhandlingsforløb gennem et helt år. Det er baggrunden for de mystiske udtalelser lørdag aften, hvor Cristiano Ronaldo efter Champions League-finalen antydede, at han stod foran et Real Madrid-exit.

Det skriver det spanske medie Marca, der normalt har godt styr på, hvad der sker i klubben. Mediet har sammensat et overblik over hele det lange forløb.

Cristiano Ronaldo har kontrakt med klubben til sommeren 2021, men han vil gerne have en forbedret kontrakt - og det var derfor, at han umiddelbart efter slutfløjtet i Kiev sagde:

»Jeg har nydt at være i Real Madrid. Jeg vil i de kommende dage komme med et svar til fansense, som altid har været på min side. Nu vil jeg nyde det her øjeblik, og i de kommende dage vil jeg give dig et svar. Nu er det tid til at nyde det her - vi skrev historie,« sagde Cristiano Ronaldo.

Også en anden Real Madrid-spiller, Gareth Bale, antydede efter CL-finalen, at han er på vej væk

Allerede søndag trak portugiseren dog en smule i land, da han i forbindelse med Real Madrids fejring af Champions League-triumfen i hjembyen sagde:

»Jeg talte på et tidspunkt, hvor jeg ikke burde have gjort det. Men noget kommer til at ske. Det var ikke det rette øjeblik, men jeg var ærlig,« lød det fra Cristiano Ronaldo.

Real Madrid-spillerne blev søndag fejret i hjembyen:

Processen, der førte frem til de markante ord, begyndte lige efter Champions League-finalen sidste år.

Her skulle Real Madrid-præsident Florentino Perez ifølge Marca have lovet Cristiano Ronaldo en ny kontrakt - og en klækkelig lønforhøjelse efter en hovedrolle i CL-triumfen og erobringen af det spanske mesterskab.

De blev dog ikke ført ud i livet, og i de følgende måneder skete der to ting i fodboldverdenen, der øgede den 33-årige portugisers utilfredshed.

Neymar blev solgt af FC Barcelona til PSG for et rekordstort beløb og fik en løn i omegnen af 275 millioner kroner om året. Lionel Messi fik en ny kontrakt og lønforhøjelse i FC Barcelona til cirka 245 millioner kroner om året.

Og så sad Cristiano Ronaldo tilbage med en årsløn på 'bare' 170 millioner kroner.

Ifølge Marca blev han yderligere 'skeptisk', da rygterne allerede i efteråret 2017 begyndte at florere om, at Real Madrid skulle være interesserede i Neymar. Og ikke mindst: At den spanske klub ville stå klar med en årsløn i en størrelsesorden, som Cristiano Ronaldo var blevet lovet. Men ikke havde fået.

»Det blev set som et tegn på manglende respekt og afstanden mellem klubledelsen og Ronaldos lejr voksede,« skriver Marca.

Samtidig var Cristiano Ronaldos form på banen ikke just imponerende i efteråret. Men det er der blevet lavet om på her i foråret, hvor han har banket mål ind på stribe.

I april blev Real Madrids ledelse angiveligt endelig overbevist om, at der skulle en ny kontrakt på bordet.

Ronaldo vil modtage sin nye kontrakt, og klubben vil arbejde for at appease hans bruised ego, simpelthen for at fortsætte forholdet.

Anført af superagenten Jorge Mendes blev det første udspil fra klubben dog afvist af CR7, men der skulle være nogenlunde enighed en kontrakt i omegnen af 220-245 millioner kroner om året. Ifølge Marca. Med diverse Champions League- og Ballon d'Or-bonusser vil den overstige både Lionel Messis og Neymar - men hovedpersonen selv har slået fast, at han først beslutter sig efter sæsonen.

Og det skulle være det, kommentarerne i lørdags hentydede til.

Marca regner med, at parterne bliver enige i den nærmeste fremtid:

»Ronaldo får sin nye kontrakt, og klubben vil arbejde på at reparere hans sårede ego ved ganske simpelt at fortsætte samarbejdet.«