Den tidligere Manchester United-manager og ikon Sir Alex Ferguson har siden lørdag været indlagt på hospitalet med en hjerneblødning, og fodboldverdenen har spændt holdt vejret lige siden og bedt til de højere magter for ham.

Og nu er der tilsyneladende godt nyt. Onsdag skriver The Sun, at skotten fra sin sygeseng har sagt sine første ord siden operationen, og de handlede, selvfølgelig kan man næsten kun skrive, om fodbold.

»Hvordan gik det med Doncaster?,« skulle Sir Alex Ferguson ifølge mediet have sagt med henvisning til Doncaster, der er styret af sønnen Darren Ferguson. og som i øvrigt tabte sin kamp 0-1 til Wigan i League One i timerne efter, at Sir Alex Ferguson blev indlagt.

Ifølge The Sun siger en unavngiven kilde:

»Det er bare typisk Ferguson. Han kan ikke lade være med at tale om fodbold.«

Men det var åbenbart ikke de eneste ord, den elskede manager på 76 år, fik sagt. Og humoren er da i hvert fald stadig intakt, hvis The Suns historie står til troende.

Ifølge mediet har han allerede joket med, at han vil tage til Kiev om et par uger og overvære Champions League-finalen mellem Liverpool og Real Madrid, ikke mindst for at følge sin tidligere spiller Cristiano Ronaldo. Dog skulle Ferguson være bevidst om, at FA Cup-finalen mellem Chelsea og hans klub Manchester United på lørdag ville være at stramme den en tand.

Sir Alex Ferguson, der stoppede som manager for Manchester United i 2013, var lederfiguren i klubben i 27 år inden sit stop og nåede at vinde 13 engelske mesterskaber, fem FA Cup-titler og to Champions League-triumfer med klubben.