Tættere på end nogensinde før.

Sådan lyder meldingen i det spanske tv-program El Chiringuito om Eden Hazards underskrift med Real Madrid.

Længe har det ifølge mange medier været som hugget i granit, at den belgiske stjerne skifter til den spanske kongeklub, men nu ser det altså ud til at være på nippet til at ske.

»Hazards underskrift er tættere på end nogensinde før. De seneste timer har været meget intense,« fremgår det af et klip fra programmet.

EXCLUSIVA #JUGONES | El FICHAJE DE HAZARD por el REAL MADRID se hará OFICIAL en las PRÓXIMAS HORAS. El PRECIO rondará los 100 MILLONES. pic.twitter.com/UnUehUK29h — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 5. juni 2019

»Der var momenter, hvor aftalen med Chelsea virkede stort set umulig,« fremgår det endvidere af klippet på Twitter.

Ifølge mange medier står Eden Hazard højt på træner Zinedine Zidanes ønskeseddel, og belgieren ser altså ud til at forlade Chelsea efter syv år i London-klubbens blå trøje.

Skal man tro på El Chiringuito, bliver aftalen officiel inden for få timer.

Ifølge programmet sker det enten onsdag eller torsdag, og belgieren bliver købt for over 100 mio. euro, hvilket svarer til mere end 745 mio. kr.

TOPSHOT - Chelsea's Belgian midfielder Eden Hazard celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League final football match between Chelsea FC and Arsenal FC at the Baku Olympic Stadium in Baku, Azerbaijian, on May 29, 2019. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere TOPSHOT - Chelsea's Belgian midfielder Eden Hazard celebrates after scoring a goal during the UEFA Europa League final football match between Chelsea FC and Arsenal FC at the Baku Olympic Stadium in Baku, Azerbaijian, on May 29, 2019. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Eden Hazard havde en flyvende sæson anno 2018/2019.

Belgieren vandt Europa League med Chelsea, hvor danske Andreas Christensen også spiller.

Men Hazard var også en stor profil i Premier League, hvor han scorede 16 mål og lagde op til 15 i 37 kampe.

Eden Hazard fik sin første professionelle kontrakt i franske Lille.