Han sagde ikke ét ord. Men Harry Maguire er igen på fri fod.

»For øjeblikket, ja,« bekræfter fodboldspillerens advokat.

Det meddeler han til en reporter fra Sky News lørdag middag. Det sker umiddelbart efter, at Manchester United-anføreren har forladt retten på øen Syros - han i de seneste to dage ellers været i politiets forvaring på grund af sin indblanding i et slagsmål mellem andre engelske turister og politiet.

På en video hos Sky News kan man se Harry Maguire kom ud fra retsbygningen og iført mundbund haste gennem en skare af journalister og fotografer for til sidste at hoppe ind i en sort bil og køre bort. Det er her hans advokat kortfattet slår fast, at fodboldspilleren igen er en fri mand.

Sky-journalisten Martha Kelner skriver dog på Twitter, at det er uklart, hvorvidt Harry Maguire endnu må rejse tilbage til England.

'Græske medier antyder, at at han vil blive tvunget tilbage til Mykonos for at undskylde,' skriver hun.

Det var på den græske ø, at Premier League-stjernen torsdag blev involveret i en batalje med først en anden gruppe engelske turister og siden med civilklædt politi, der lagde sig mellem de to grupper.

Græsk politi har siden fortalt, at de både blevet overdfaldet verbalt og fysisk med spark og slag. I alt tre blev anholdt, heriblandt altså Harry Maguire.

Opdateres...