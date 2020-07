Det bliver et nej tak fra Åge Hareide.

Den tidligere danske landstræner har ifølge norsk TV 2 valgt at takke nej til jobbet som træner i norske Rosenborg.

Klubben har siden 26. juni været på trænerjagt, efter Eirik Horneland og klubben blev enige om at stoppe samarbejdet. Men det bliver altså ikke Hareide, der kommer til at tage over.

»Vi kommenterer ikke på navne. Vi arbejder fortsat med at skaffe en træner,« skriver Rosenborgs formand, Ivar Koteng, i en sms til TV 2 Norge.

Selv har Åge Hareide tidligere meldt ud, at han ikke kommer til at indtage trænerrollen på et hold igen før tidligst til september.

Og nogenlunde sådan lyder udmeldingen også til norske Adresseavisen, der har talt med den norske træner vedrørende Rosenborg-historien.

»Jeg har egentlig ikke takket nej til nogen. Jeg har sagt, at jeg har et dårligt knæ, og at jeg i øjeblikket ikke kan træne et hold,« lyder det fra Hareide til Adresseavisen.

Det er ikke ret længe siden, at nordmanden blev opereret i knæet, som nu kræver masser af ro, og i øjeblikket har han kun fokus på at få sit dårlige knæ op i omdrejninger igen. Derfor er det slet ikke aktuelt for Hareide at skulle træne et holdt på nuværende tidspunkt, siger han.

»Som træner skal man gå og stå en hel del, og det er jeg blevet anbefalet ikke at gøre nu. Jeg har tænkt mig at få mit knæ godt igen,« lyder det fra Hareide.

Den tidligere landstræner afviser også, at der har været dialog mellem ham og Rosenborg, når det kommer til at træne holdet.

Rutinerede Hareide skulle have stået i spidsen for Danmark ved EM denne sommer, men som alt andet blev slutrunden rykket til næste år.