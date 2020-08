Pernille Harder står foran et rekordskifte.

For om kort tid vil den danske fodboldstjerne forlade sin tyske klub, Wolfsburg, for i stedet at spille for Chelsea.

Ifølge det tyske medie Sportbuzzer bliver Pernille Harder dermed den dyreste kvindelige spiller, der nogensinde er blevet solgt fra en Bundesligaklub: Prisen skulle ligge på 350.000 euro - cirka 2,6 millioner kroner.

Her vil hun samtidig blive genforenet med sin kæreste, svenske Magdalena Eriksson, der er anfører i den engelske klub. De to har ikke spillet sammen siden perioden 2013-16 i den svenske klub Linköping.

Forholdet mellem Pernille Harder (th.) og Magdalena Eriksson fik stor opmærksomhed under VM sidste år, da danskeren var på plads på tribunen for at bakke sin svenske kæreste op. Foto: VALERY HACHE Vis mere Forholdet mellem Pernille Harder (th.) og Magdalena Eriksson fik stor opmærksomhed under VM sidste år, da danskeren var på plads på tribunen for at bakke sin svenske kæreste op. Foto: VALERY HACHE

Afsløringen kommer lige inden, at Pernille Harder sammen med holdkammeraterne søndag aften skal spille Champions League-finale mod franske Lyon.

Egentlig har den 27-årige danske klub- og landsholdsanfører kontrakt med Wolfsburg frem til 2021, men Chelsea vil altså angiveligt havde den danske verdensstjerne her og nu. Ifølge Sportbuzzer forsøgte den engelske klub allerede i februar forgæves at få handlen på plads.

Da B.T. talte med den danske fodboldspiller i efteråret 2019 gav hun da også udtryk for, at hun var klar til at 'opleve et nyt land og en ny liga'.

»Der er mange ligaer, der har udviklet sig meget. Så der er mange muligheder, og lige nu kan jeg ikke pege på et sted, jeg finder mere spændende end et andet,« sagde Pernille Harder dog også ved den lejlighed.

Pernille Harder har scoret 36 mål i 32 kampe i denne sæson. Foto: Vincent West / POOL Vis mere Pernille Harder har scoret 36 mål i 32 kampe i denne sæson. Foto: Vincent West / POOL

Sidste år fortalte Magdalena Eriksson ligeledes, at det var 'hårdt' at bo så langt fra hinanden i så mange år.

»Drømmen er, at vi kan spille i samme liga engang,« lød det fra den svenske fodboldspiller.

Nu ser det altså ud til, at de ikke bare skal spille i samme liga, men på samme hold.

Forinden skal Pernille Harder dog lige have afsluttet 2019-20-sæsonen med årets Champions League-finale søndag aften. Her kan Wolfsburg sikre sig The Treble med en sejr over den franske modstander, der dog har fundet netop Champions League-finalen i de seneste fire år - blandt andet via to finalesejre over netop Wolfsburg.

Samtidig mangler den danske anfører lige et enkelt mål i at kunne kalde sig topscorer i turneringen.