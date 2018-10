Den tyske klub overvåger forsvarsspillerens situation i Chelsea meget nøje, da de tror på, at de kan hente ham tilbage til Bundesligaen

Efter trænerskiftet i denne sommer i Chelsea er det blevet til småt med spilletid for Andreas Christensen.

Forsvarsspilleren kan ikke spille sig på holdet i Maurizio Sarris system, hvor David Luiz bliver fortrukket.

Det har Borussia Mönchengladbach lagt mærke til.

Den tyske klub havde “AC” på holdet i to sæsoner, og de ser gerne, at danskeren komme tilbage, og derfor holdet de nøje øje med hans situation. Det skriver den tyske avis Express.

Den tyske klub har givet træneren Max Eberl midler til at sætte et hold sammen, der vil kunne konkurrere med i toppen af Bundesligaen, og derfor vil det passe dem meget godt at hive et kendt ansigt ind, som har vist sine kvaliteter i ligaen.

I første omgang kan der være tale om en låneaftale til vinter.

