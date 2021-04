Ryan Giggs var mere end oplagt til en plads i Premier Leagues Hall of Fame, men i sidste øjeblik blev pladsen flået fra ham og givet til Thierry Henry.

Den tidligere Manchester United-spiller har ellers 13 mesterskaber i den bedste engelske række og garneret det med to Champions League-trofæer og i alt 34 pokaler. Derfor var det også meningen, at han skulle have haft den ene af de to første pladser i Hall of Fame, skriver The Mirror.

Det var planen, indtil Ryan Giggs blev tiltalt for at have angrebet to kvinder 1. november 2020, hvor han ifølge anklageskriftet havde 'forårsaget kropslig skade på en kvinde i 30'erne og et overfald på en kvinde i 20'erne'.

Pludselig måtte Premier League ifølge The Mirror trække Ryan Giggs ud som makker til alle tiders Premier League-topscorer Alan Shearer og i stedet erstatte ham med Arsenal-legenden Thierry Henry.

Ikke nok med det så er Ryan Giggs, som altså er den mest vindende spiller i Premier League og noteret for 963 kampe, end ikke at finde på listen over 23 spillere, som fans kan stemme ind i Hall of Fame.

Det skulle have chokeret waliseren, at han på den måde både blev trukket ud som en af de to selvskrevne i Hall of Fame og siden helt afskrevet som en mulighed at stemme på, skriver avisen.

Men han skal altså for retten onsdag anklaget for overfald på to kvinder i sit eget hjem, og selvom det forventes, at han erklærer sig uskyldig, var det ikke nok til at overse anklagen for Premier League.

I stedet kan folk så stemme på blandt andre Peter Schmeichel, der længe var holdkammerat med waliseren. Seks ud af de 23 nominerede vil ende i det fornemme selskab.