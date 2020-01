Hvis rygterne om både kontraktlængde og løn taler sandt, så kan Christian Eriksen sagtens læne sig tilbage efter sin fodboldkarriere og leve et overdådigt liv.

For ifølge Sky venter der noget af en lønforhøjelse til Christian Eriksen, hvis han efter 31. januar spiller i blåt og sort i Milano.

Mediet melder, at Christian Eriksen kan se frem til en ugentlig løn på 2,3 millioner kroner - før bonusser.

Såfremt den 27-årige dansker skulle indfri de bonusser, kan hans ugentlige løn komme helt op over 2,8 millioner kroner i ugen. Og lad os lige kigge nærmere på de tal.

Christian Eriksen kan smile hele vejen til banken i Milano. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Christian Eriksen kan smile hele vejen til banken i Milano. Foto: HANNAH MCKAY

Tottenham, der er notorisk kendt for at vende samtlige pund i budgettet, skulle have været villige til at strække sig langt i forhold til deres normale lønbudget, da de tilbød Eriksen to millioner kroner ugentligt i deres bud på en kontraktforlængelse.

Den stikker Inter uden problemer.

I USA er det normalt at kigge på en kontrakts samlede værdi i stedet for at bryde den op i måneder eller uger.

Tager vi Christian Eriksens løn her, det 'lave beløb' på 2,3 millioner kroner, og regner videre med den angivelige kontraktlængde på fire år og fem måneder (til og med juni 2024), er Christian Eriksens kontrakt mere end 525 millioner kroner værd.

I seneste afsnit af B.T.s podcast 'Transfervinduet' talte panelet om lønningerne i Superligaen.

Her kom panelet ind på den nu tidligere Brøndby-spiller Dominik Kaiser, der for nyligt blev solgt til Hannover i stedet for at forlænge sin kontrakt med Vestegnsklubben.

I forhandlingerne om en eventuel kontraktforlængelse skulle Kaiser have ønsket en højere løn, der ifølge B.T.s panel ville sende ham blandt de fem, måske tre, bedst lønnede spillere i Superligaen.

Et forsigtigt bud på det lønniveau er over 4,5 millioner kroner om året, måske tæt ved fem millioner kroner om året. En årsløn, Christian Eriksen tjener på to uger i Inter.