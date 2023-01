Lyt til artiklen

Det var en opsigtsvækkende sag, da Brian Gellert i maj blev fyret som sportschef i Helsingør grundet 'upassende adfærd'.

Men nu viser det sig, at der ikke var hold i klubbens begrundelse for at fyre ham.

Sådan er konklusionen, efter Brian Gellert har hevet sin gamle arbejdsgiver i retten og har vundet sagen, så han får en erstatning på cirka en million kroner.

Det skriver Helsingør Dagblad.

»Der er tale om en lønkompensation samt en erstatning for den måde, fyringen foregik på,« siger Brian Gellert til mediet uden at ville kommentere beløbet.

Dengang begrundede klubben den nu uberettigede fyring således:

»Der har været flere tilfælde af upassende og uprofessionel adfærd over en længere periode.«

»Brian Gellert har ikke repræsenteret klubben på en professionel måde, og han er uegnet til at fortsætte i den nuværende rolle,« lød det i en pressemeddelelse.

Kort efter ændrede klubben ordlyden, men da var skaden allerede sket, og Brian Gellert har nu vundet sagen.