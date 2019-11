Næste stop: Feyenoord.

Frank Arnesen bekræfter nu, at den hollandske klub bliver hans nye arbejdsgiver.

Det gør danskeren over for hollandske Fox Sports.

Her lyder det, at Frank Arnesen skal være ny teknisk direktør i storklubben, der også har den danske landsholdsangriber Nicolai Jørgensen på lønningslisten.

»Selv om alt endnu ikke er skrevet under, forventes det, at alt falder på plads,' skriver mediet.

Frank Arnesen blev i oktober fyret i den belgiske storklub Anderlecht, men han skal altså ikke vente længe på igen at komme i arbejde på et europæiske kontinent.

Han tiltræder dog først i Feyenoord 1. februar næste år, hvor den midlertidige tekniske direktør, Sjaak Troost, har kontraktudløb.

I mellemtiden skal Frank Arnesen også komme sig helt oven på en operation. I begyndelsen af oktober fik han et nyt knæ.

Frank Arnesen er klar til endnu et klubeventyr. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Frank Arnesen er klar til endnu et klubeventyr. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Det er en lang proces. Jeg håber, at jeg kan begynde at blive mobil igen inden for de næste to måneder. Jeg er i gang med genoptræningen her i Belgien og jeg får en fysioterapeut på besøg tre gange om ugen. Formentlig kan jeg smide krykkerne på et tidspunkt, men det tager nok seks ugers tid,« sagde Frank Arnesen til B.T. Sport for tre uger siden.

Han har tidligere besiddet stillinger som sports- eller teknisk direktør hos en stribe store klubber i Europa: PSV, Tottenham, Chelsea, HSV, Metalist Kharkov, PAOK Saloniki og altså senest i Anderlecht, hvor det kom frem, at den manglende kemi med træner Vincent Kompany kostede den 63-årige dansker jobbet.

I Feyenoord skal Frank Arnesen arbejde sammen med et af de største hollandske trænernavne.

Klubben, der kun ligger nummer 10 i Æresdivision med hele 15 point op til førerholdet Ajax, har netop hentet Dick Advocaat ind som redningsmand. Det er sket, efter at Jaap Staam blev fyret.