Skilsmisse, en mistet formue og selvmordstanker.

De sidste år har livet langt fra været let for den tidligere Arsenal-stjerne Emmanuel Eboue, og nu ser det ud til at gå endnu mere ned ad bakke for den pensionerede fodboldspiller.

For ifølge Daily Mirror er han nu blevet arresteret i det nordlige London for brandstiftelse.

»Politiet efterforsker en påstået påsat brand på en adresse i Enfield den 30. juni. Politiet har arresteret en 35-årig mand, der er mistænkt for brandstiftelse og ondsindet kommunikation udenfor på adressen omkring klokken 17.00 lørdag den 7. juli. Han er blevet taget med på politistationen i det nordlige London, hvor han nu befinder sig,« lyder det i en meddelelse fra Met Police.

Og ifølge det engelske medie er der altså tale om den 35-årige ivorianer, der spillede i Arsenal fra 2004 til 2011, og som før har talt ud om sin store personlige nedtur.

Emmanuel Eboue. Foto: STR Vis mere Emmanuel Eboue. Foto: STR

Tilbage i december fortalte Emmanuel Eboue om, hvordan hans liv havde taget en trist drejning. Han havde formøblet hele sin formue, og på et tidspunkt var han så langt nede, at han overvejede selvmord.

Det skyldtes en skilsmisse, der kostede ham mange penge og kontakten til sine tre børn, og han mistede både sin bedstefar og sin bror.

»Jeg vil have, at Gud skal hjælpe mig. Kun han kan tage de tanker fra mit hoved. Det gør ondt ikke at se dem. De plejede at ringe til mig. Men nu er der ingen kontakt. Det piner mig at være alene uden dem,« sagde han i interviewet med Daily Mirror, og Emmanuel Eboue fortalte, hvordan han ofte følte sig helt alene.

Eboue har i sin karriere vundet to tyrkiske mesterskaber, mens han også nåede at repræsentere Arsenal i Champions League-finalen i 2006, hvor Arsenal tabte til Barcelona.

Derudover har han blandt andet spillet i tyrkiske Galatasaray, som han blandt andet scorede for mod FC København i Champions League-gruppespillet i 2013.