En eftersøgningsbåd har søndag lokaliseret det fly, der for to uger siden forsvandt med Emiliano Sala om bord.

Små to uger efter at et fly med fodboldspilleren Emiliano Sala forsvandt over Den Engelske Kanal, er flyvraget dukket op.

Det skriver Sky News.

TV-stationen oplyser, at en eftersøgningsbåd har lokaliseret vraget søndag morgen ved bredden et sted i Den Engelske Kanal.

Flyet forsvandt 21. januar med argentinske Sala og piloten David Ibbotson om bord.

Fodboldspillerens far fortalte bagefter, at han modtog bekymrede beskeder fra Sala, mens han sad på flyet. Det formodes, at både Sala og piloten er omkommet.

To dage forinden var Sala blevet solgt fra franske Nantes til den walisiske Premier League-klub Cardiff for 15 millioner pund svarende til 127 millioner kroner.

Sala havde underskrevet en treårig aftale med Cardiff, hvor han aldrig nåede at få sin debut.

