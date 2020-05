Hvis Premier League genoptages, vil et halvt hundrede antal spillere nægte at gå i kamp, melder Daily Mirror.

Hvis det bliver besluttet, at Premier League-sæsonen skal genoptages og færdiggøres, kan flere klubber angiveligt se frem til, at en del spillere vil nægte at gå på banen.

Det engelske medie Daily Mirror mener at vide, at omkring 50 spillere på tværs af klubberne i ligaen måske vil nægte at spille.

Mandag er der møde i Premier League, hvor klubberne og ligaen skal diskutere, om den coronasuspenderede sæson skal genoptages, eventuelt ved at spille de 92 resterende kamp på neutrale baner uden tilskuere.

En anonym spiller skulle ifølge Daily Mirror have sagt, at han vil nægte at spille, fordi han er bekymret for sin seks uger gamle baby og nære bekendte, der skulle være i særlig risiko, hvis de smittes.

Klubber som Aston Villa, Watford og Brighton har givet udtryk for, at man ikke har den store lyst til at genoptage sæsonen.

Tidligere har også Manchester City-stjernen Sergio Agüero luftet sin bekymring for at skulle spille fodbold midt i coronapandemien.

- Størstedelen af spillerne er bange, fordi de har børn og familie, sagde han i et interview med argentinsk tv ifølge BBC.

De fleste af holdene mangler ni kampe af Premier League-sæsonen. Fire hold mangler en enkelt mere.

/ritzau/ntb