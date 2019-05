Christian Eriksen er i flere måneder blevet nævnt som et brandvarmt emne i Real Madrid.

I sidste uge skrev spanske AS så, at der allerede er en mundtlig aftale på plads mellem Eriksen og Real Madrid.

Kongeklubbens forhandlinger med Tottenham om prisen på Eriksen skulle angiveligt være den sidste forhindring for et skifte.

Men nu melder selvsamme AS om problemer i flirten mellem Eriksen og Real Madrid.

Ifølge AS ’er ledelsen i La Liga-klubben nu bekymrede for, at det kan komplicere eller potentielt endda kan bringe skiftet i fare’, at Tottenham har kvalificeret sig til Champions League-finalen efter onsdagens dramatiske sejr over Ajax.

AS begrunder det med. at en Totteham-sejr i deres første Champions League-finale kan få London-klubben til at gøre alt for at holde på stjernen Eriksen, der har kontraktudløb i sommeren 2020.

Mediet erfarer også, at forhandlingerne om Eriksens pris indtil videre er sat på standby og først kan genoptages efter Champions League-finalen.

Endelig skriver AS også, at en Tottenham-triumf i finalen kan få prisen på Eriksen til at stige så meget, at det bliver et problem for Real Madrid.

Tottenham skulle angiveligt lige nu forlange cirka 750 millioner kroner for Eriksen, men ’Los Blancos’ arbejder med en pris i lejet 450-522 millioner kroner.

Men Eriksens prisskilt kan altså ændres af en sejr i Champions League-finalen mod Liverpool d. 1. juni.