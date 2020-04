Fifa er på vej med en udmelding om, hvordan fodboldsæsonen kan afsluttes, skriver The Athletic.

Der er nyt på vej til alle dem, der er i tvivl om, hvordan fodboldsæsonen vil blive afsluttet.

Det mener The Athletic at vide.

Ifølge mediet vil Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) forlænge sæsonen på ubestemt tid og på den måde lade de nationale forbund om selv at bestemme, hvornår ligaer og turneringer kan spilles færdig.

På den måde tages der højde for, at konsekvenserne af udbruddet af coronavirus er forskellige i de enkelte lande.

Samtidig giver det bedre muligheder for at færdigspille sæsonen og undgå nedlukninger af ligaer før tid. Det opfordrede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i sidste uge fodboldeuropa til så vidt muligt at undgå.

Fifa vil også ændre datoerne for sommerens transfervindue, og der vil blive givet mulighed for at forlænge med spillere, hvis kontrakter står til at udløbe 30. juni, der er den sidste dag i en fodboldsæson i de fleste store ligaer.

Fifa vil med al sandsynlighed offentliggøre sin beslutning inden for de kommende to dage, skriver The Athletic.

/ritzau/