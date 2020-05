Én kæmpestor samlet periode sidst i 2020 til at få høvlet landskampspuklen væk.

Det skulle være FIFAs plan i bestræbelserne på at klemme landsholdsfodbolden ind i et stram program, foråsaget af coronakrisen.

Ifølge Daily Mail vil det internationale fodboldforbund derfor være klar til at ofre de planlagte landskampspauser i september og oktober i år samt i marts næste år for i stedet at få nogle sammenhængende landskampsuger i november-december.

For det danske landshold vil eksempelvis betyde, at alle seks Nations League-kampe mod England, Belgien og Island i så fald kan fyres af i den periode. Plus eventuelt også et antal testkampe.

På grund af coronakrisen har det danske landshold endnu ikke spillet en kamp i 2020, hvor testkampe mod Færøerne (27. marts), England (31. marts), Norge (1. juni) og Sverige (7. juni) er blevet aflyst. På samme vis er sommerens EM-slutrunde i blandt andet København udskudt til næste år, mens også den kommende VM-kvalifikation foreløbig er sat på stand-by.

Coronakrisen har samtidig lagt en solid presbold på afviklingen af både de nationale og internationale klubturneringer, hvilket altså i virkeligheden har sat landsholdsfodbolden under yderligere pres.

FIFAs forslag om ét stor november-december-hul til afvikling af landskampe skal være et forsøg på at skabe en global løsning på udfordringerne - og for at klubfodbold luft i foråret 2021, hvor de nye datoer for afvikligen af både EM samt Copa America samtidig sætter en naturlig stopklods for, hvor længe klubturneringerne kan strække sig.

UEFA er dog ikke umiddelbart tilhænger af planen, men foretrækker ifølge det britiske medie i stedet at have to større landskampsperioder i oktober og november, hvor der hver kan spilles tre kampe. Og så er UEFA ifølge Daily Mail ikke tilhænger af at ofre marts' landskampsvindue i et slutrunde år.