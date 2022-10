Lyt til artiklen

Superligaklubben FC Midtjylland kan snart få en portugisisk fodboldklub under sig.

FC Midtjylland er således tæt på at købe CD Mafra, der aktuelt ligger i den nederste halvdel af Portugals næstbedste fodboldrække. Det erfarer Tipsbladet.

Ifølge mediets oplysninger er det udelukkende FC Midtjylland, der køber klubben, og hverken FCM-medejer Matthew Benham og Brentford er involveret.

Aktuelt ejes CD Mafra af Group Doze, der har den mangeårige brasilianske stjernespiller Marcelo som en del af ejerkredsen.

Ifølge Tipsbladet mangler kun de sidste detaljer at falde på plads, og klubovertagelsen ventes at falde på plads inden sæsonens udgang.

Tanken er ifølge mediet, at FC Midtjylland skal udleje unge spillere til klubben for at give dem værdifuld førsteholdserfaring og øge sandsynligheden for, at de senere bliver profiler i Superligaen og kan sælges videre.

Klubberne har allerede en form for samarbejde, da aktuelt tre FCM-ejede spillere er i CD Mafra på en lejeaftale. Det drejer sig om australieren Hosine Bility, ivorianeren Ousmane Diomande og nigerianeren Obule Moses. Kun Diomande har fået spilletid på klubbens førstehold under lejeopholdet.

/ritzau/