Én af sommerens største transfersagaer i dansk fodbold ser måske ud til snart at få en afklaring.

For FC København skulle angiveligt være tæt på at hente Pione Sisto hjem til Superligaen.

Det skriver det normalt velinformerede spanske medie La Voz de Galicia.

Mediet skriver, at den danske klub har indledt forhandlinger med Celta Vigo om et køb af 25-årige Pione Sisto.

Pione Sisto i Celta-trøjen Foto: SUSANA VERA Vis mere Pione Sisto i Celta-trøjen Foto: SUSANA VERA

Prisen for den danske landsholdsspiller ligger efter sigende på hele 22.5 millioner kroner.

Dermed ser rygterne om et skifte hjem til Danmark ud til at have vendt 180 grader. I weekenden skrev et andet spansk medie nemlig, at lønnen havde sat en stopklods for et skifte til FCK.

Dengang lød meldingen, at Pione Sisto indtil videre ikke havde ønsket at give afkald på den løn, han i øjeblikket får i Celta Vigo.

Men nu tyder noget på, at han har skiftet mening.

FC København er dog ikke den eneste danske klub, der skulle have forsøgt at sikre sig Sistos underskrift i dette transfervindue.

Tidligere i august kunne B.T. ligeledes fortælle, hvordan det også var lønnen, der gjorde et skifte hjem til FC Midtjylland besværlig.

Pione Sisto har spillet 110 kampe for Celta Vigo, som han har repræsenteret de seneste fire sæsoner. Her er det blevet til 12 mål i Celta-trøjen.