Forsvarsprofilen Denis Vavro er med al sandsynlighed tabt for FC København.

Det er den italienske super-transferjournalist Gianluca Di Marzio, der på sin blog skriver, at FC København og Lazio efter lange forhandlinger onsdag er blevet enige om en pris for den eftertragtede slovak.

Ifølge journalisten, der som regel er meget troværdig, betaler Lazio i første omgang ni millioner euro (godt 67 millioner kroner) for Vavro.Yderligere 1,5 million euro (omkring 12 millioner kroner) i bonus kan ryge FC Københavns vej.

Alle detaljer skulle nu være faldet på plads, og klubberne betragter forhandlingen som færdig.

Ifølge Gianluigi Di Marzio rejser den 23-årige slovak fredag til Rom for at få foretaget et lægetjek i Lazio.

Denis Vavro skiftede til FC København i sommeren 2017 - efter at københavnerne var løbet ind i ham og hans daværende klub, Zilina, i Europa League.

Forsvarsspilleren står noteret for i alt 85 kampe for de regerende danske mestre.

FC København ser dermed ud til at skulle på akut forsvarsspiller-jagt - tidligere onsdag kom det frem, at Nicolai Boilesen er ude i de næste ni måneder med en skade.