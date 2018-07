Robin Olsen kan i løbet af meget få dage være fortid i FC København og den danske superliga.

Ifølge det svenske medie Aftonbladet er københavnerklubben blevet enige med Roma om et salg af Robin Olsen til den italienske klub. Prisen skulle være på 120 millioner svenske kroner - svarende til 86 millioner danske - for keeperen, der stod hele VM-slutrunden for Sverige.

Roma er på keeperjagt efter Alisson blev solgt til Liverpool tidligere på ugen, og ifølge Aftonbladet flyver Robin Olsen til Rom med sin agent allerede mandag for at få de sidste detaljer på plads, inden skiftet kan blive en realitet for den 28-årige målmand.

Går alt som det skal, skulle svenskeren være klar til at blive officielt præsenteret i løbet af næste uge.

Robin Olsen var førstemålmand for Sverige under VM-slutrunden. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Robin Olsen var førstemålmand for Sverige under VM-slutrunden. Foto: MANAN VATSYAYANA

At Robin Olsen skifter fra FC København i dette transfervindue kommer ikke som den store overraskelse, for svenskeren har for længst fået tilladelse til at tage skridtet op sportsligt og økonomisk fra FC København.



Spørgsmålet har blot været, hvor turen gik hen.

»Han har forhåbentlig spillet sin sidste kamp. Men du ved aldrig. Nu starter målmandskarrusellen ude i Europa – så må vi se. Jeg tror, at han er inde i den karrusel på et eller andet niveau. Han spillede et godt VM, og han gjorde et vældig stabilt og sikkert indtryk. Så jeg tror, at han styrkede sine aktier for at få den rigtige klub. Han har måske endda fået nogle klubber at vælge imellem også,« sagde FC Københavns manager, Ståle Solbakken, til B.T. Sport den 10. juli.

FC København har da også allerede hentet en erstaning for svenskeren i form af finske Jesse Joronen, der debuterede i løvetrøjen i torsdagens Europa League-kamp mod KuPs.

Derudover råder Ståle Solbakken også over Stephan Andersen i sin trup.