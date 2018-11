Den danske fodboldklub hjalp en spilleragent med at undgå skat tilbage i 2014, skriver Politiken.

FC København hjalp i 2014 Per Nilsson og hans agent med at undgå at betale skat i forbindelse med svenskerens skifte til den danske fodboldklub.

Det viser dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks ifølge Politiken.

Ved formelt set at lade en klub hyre og aflønne spillerens agent, kan en spiller undgå at betale skat af salæret. Dermed kan en klub præsentere et mere lukrativt tilbud i jagten på en spiller, ligesom en klub kan opnå en momsfordel.

Per Nilsson i kamp for FCK. Foto: Claus Fisker Vis mere Per Nilsson i kamp for FCK. Foto: Claus Fisker

Det er den finte, FCK, Per Nilsson og agentfirmaet Spielerrat ifølge Politiken har benyttet sig af.

De seneste tre år er det sket mere end 100 gange, at klubber fra Superligaen har hyret spilleres normale repræsentanter. Statskassen er derfor potentielt gået glip af millioner af kroner.

Men nu skal finten stoppe, lyder det fra Skattestyrelsen, der dog ikke vil udtale sig om konkrete sager.

»Det er en problemstilling, vi kender til, og som vi i den kommende tid vil kigge nærmere på.«

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»I første omgang betyder det, at vi vil gennemføre enkelte, målrettede kontroller, som skal danne grundlag for en videre indsats, der kan inkludere både vejledning og yderligere,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Kim Tolstrup til Politiken.

Ifølge FCK selv har klubben fulgt de gældende regler.

»Vi opgør altid samlet set, hvordan arbejdsfordelingen har været, når forhandlingerne er afsluttet.«

»I dette tilfælde havde den pågældende agent samlet set optrådt klart overvejende som klubagent for FCK.«

»En vurdering af den arbejdsfordeling kræver et fuldt og helt indblik i sagen og ikke blot en brøkdel af det via stjålne mails og sms'er,« siger klubben i en skriftlig udtalelse til Politiken.

Per Nilsson var i FC København fra 2014 til 2016, hvor han nåede at spille 21 superligakampe.

/ritzau/