FC Midtjylland får efter alt at dømme ikke mulighed for at byde Liverpool velkommen til Herning.

På grund af corona-restriktioner bliver Champions League-opgøret i december nemlig rykket til Dortmund. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Rejserestriktioner mellem Danmark og England er således, at man skal i 14 dages karantæne, og det er nu det, man undgår ved at flytte kampen til Tyskland.

Rygterne om, at kampen ville blive flyttet har tidligere været fremme, men torsdag har en officiel talsperson i Dortmund bekræftet, at kampen bliver flyttet til den tyske storby.

B.T. har været i kontakt med FC Midtjyllands presseansvarlig, Mads Hviid Jakobsen. Han fortæller, at klubben på nuværende tidspunkt forholder sig til, at kampen skal spilles på MCH Arena i Herning som planlagt.

»Det er det, der er udgangspunktet, men vi er naturligvis opmærksomme på de gældende rejserestriktioner i England, som kan påvirke opgøret, men UEFA har ikke ændret spillestedet på nuværende tidspunkt,« forklarer han.

FC Midtjylland skal allerede i ilden i Champions League igen på tirsdag, hvor de besøger Atalanta i den femte gruppekamp.

Onsdag den 9. december venter så opgøret mod Liverpool.

De danske mestre har fortsat nul point efter de fire første kampe i Champions League-gruppespillet.