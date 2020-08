Lionel Messi har IKKE bedt FC Barcelona om at få lov til at forlade klubben.

Sådan lyder det nu i den seneste vinkel fra den katalanske klub, hvor alt ser ud til at være kaos oven på 2-8-nedsmeltningen mod Bayern München for tre dage siden.

Det er Barcelona-mediet Sport, der erfarer, at klubben 'ikke har hørt fra sin anfører og stjerne'.

Sødang lød det ellers ganske opsigtsvækkende fra journalisten Marcelo Bechler, at Lionel Messi angiveligt skulle have bedt om at blive solgt denne sommer - selv om argentinerens kontrakt med klubben først udløber om et år.

Til gengæld ser det ud til at træne Quique Setien er fortid i FC Barcelona efter Champions League-ydmygelsen.

Klubbens præsident, Josep Bartomeu, skulle sent søndag have bekræftet det til radiostadionen Cadena Cope.

»Setien er ude,« skulle det kortfattet have lydt.

FC Barcelona er dog endnu ikke kommet med en officiel udtalelse om hverken Lionel Messis eller Quique Setiens fremtid.

Men allerede i kølvandet på fredagens Champions League-katastrofe varslede Josep Bartomeu, at der skulle være forandringer på vej.

»Det er en katastrofe, og vi må træffe visse beslutninger. Nogle af dem er allerede taget ingen denne Champions League-kamp, andre tager vi nu. Vi vil fortælle om alle beslutninger i løbet af de kommende uger,« sagde FC Barcelona-præsidenten.

Der har forlydender om, at der mandag holdes et bestyrelsesmøde, hvor de første beslutninger bliver truffet.

Sideløbende har der også været rygter om, at sportsdirektør Eric Abidal er en færdig mand efter det store nederlag til den tyske klub.

Flere spanske medier skriver desuden, at der allerede er kørt flere muligheder i stilling som ny træner i storklubben. Det skulle være Maurizio Pocchetino, Ronald Koeman, Xavi og senest også træneren for klubbens andethold, Javier Garcia Pimienta.