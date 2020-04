De bedste nationale fodboldligaer i Europa skal senest 25. maj komme med en plan for genstart, siger Uefa.

Senest den 25. maj skal Superligaen, Premier League og de resterende fodboldligaer i Europa kunne fremlægge en plan for, hvordan og hvornår de vil genstarte sæsonen.

Det er et krav fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), skriver Sky Sports.

Forbundet har givet de 55 medlemslande den deadline efter en aftale i sidste uge slog fast, at kvalifikationen til næste sæsons Champions League og Europa League skal afgøres på baggrund af denne sæson.

Kravet til ligaerne blev udstedt af Uefa-præsident Aleksander Ceferin og Uefas generalsekretær, Theodore Theodoridis.

- De nationale ligaer skal være i stand til at kommunikere til Uefa senest den 25. maj 2020 omkring den planlagte genstart af deres nationale ligaer. Herunder datoen for genstart og det relevante format for at afslutte ligaerne, skriver Uefa ifølge Sky Sports.

Uefa beder også forbundene om at forklare de specielle omstændigheder, der retfærdiggør en eventuel aflysning af ligaerne.

Det gælder for eksempel den hollandske liga, der fredag valgte at afblæse Æresdivisionen før tid på grund af coronapandemien.

Aleksander Ceferin har tidligere opfordret til, at de nationale ligaer færdigspilles på den ene eller anden måde.

Uefas eksekutivkomité holder sit næste møde 27. maj.

Her skal man blandt andet diskutere, hvorvidt Champions League og Europa League kan blive færdigspillet i august.

Stort set alt fodbold har stået stille i Europa siden midten af marts, hvor coronavirusset for alvor fik sit tag i Europa.

Sommerens EM er blevet flyttet til næste år. Finalerne i Champions League og Europa League skulle oprindeligt være spillet i maj, men turneringerne er sat på pause på ubestemt tid.

Over tre millioner mennesker er på verdensplan konstateret smittet med coronavirus.

/ritzau/