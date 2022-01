Christian Eriksen er ifølge The Times tæt på at gøre et sensationelt comeback i Premier League.

Mediet skriver lørdag aften, at den danske stjerne har fået henvendelser fra en række klubber i den bedste engelske række, og at han håber at færdiggøre et skifte til en af dem inden ugens udgang.

I så fald betyder det inden for det næste døgns tid.

The Times nævner dog ikke nogen klubber.

Nyheden kommer under to uger efter, at Christian Eriksen gav sit første interview om at ville tilbage på fodboldbanen trods et hjertestop ved EM i sommer.

»Mit mål er, at jeg skal til VM i Qatar,« sagde han til DR og tilføjede, at han overhovedet ikke er bange for at blive ramt af et nyt tilfælde.

»Ikke det fjerneste. Jeg var lidt i starten påpasselig med, hvor meget éns hjerte kan holde til nu, efter hvad der er sket, og ligesom teste det igennem, men jeg føler, jeg er blevet clearet og er blevet testet og holdt hånden over så meget, som jeg overhovedet kunne. Så nej, jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen,« forklarede han.

Danskeren fik i december revet sin kontrakt med Inter over, fordi man ikke må spille med en ICD-enhed som hans i Italien.

Christian Eriksen spillede i Tottenham fra 2013 til 2020, inden han tog til Inter.