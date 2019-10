En transfersaga uden ende.

Sådan kan man næsten betegne fortællingen om Christian Eriksens skifte væk fra Tottenham. Hele sommeren fløj rygterne frem og tilbage omkring, hvorvidt danskeren ville forlade London-klubben.

Ofte blev Real Madrid nævnt som en af bejlerne, men skiftet blev som bekendt aldrig til noget. Det kan dog nå at ændre sig, skriver det engelske medie The Sun.

Avisen nævner nemlig nyt i flirten om Christian Eriksen og den madrilenske mastodontklub.

Det kører ikke ligefrem på skinner for Christian Eriksen og Tottenham for tiden. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Det kører ikke ligefrem på skinner for Christian Eriksen og Tottenham for tiden. Foto: PAUL CHILDS

Ifølge The Sun er Christian Eriksens agent, Martin Shoots, nemlig i Spanien i denne weekend for at forhandle med Real Madrid.

I sommer røg skiftet angiveligt i vasken på grund af Real Madrid-træner Zinedine Zidane, der hellere ville have fingrene i Paul Pogba.

Men nu lader Eriksen til at være inde i varmen igen. Kongeklubben har nemlig genåbnet forhandlingerne med Eriksen-lejren.

Allerede til januar kan Eriksen være fortid i Tottenham, da det vil være London-klubbens sidste chance for at sælge danskeren, der har en høj markedsværdi, inden han kan forlade klubben gratis.

Eriksen startede på bænken i choknederlaget til Bayern München. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Eriksen startede på bænken i choknederlaget til Bayern München. Foto: EDDIE KEOGH

Sideløbende med de angivelige Madrid-forhandlinger diskuterer Eriksen stadig med Tottenham om at forlænge sin aftale i London, som udløber til sommer.

Men det er ikke sikkert, at den nuværende situation giver Eriksen specielt meget lyst til at blive i Tottenham.

Klubben fra Nordlondon har nemlig haft en dårlig sæsonstart, hvor holdet blandt andet blev udraderet i Championes League af Bayern München på hjemmebane 7-2.

Senest tabte holdet lørdag med hele 3-0 ude til Brighton i Premier League.