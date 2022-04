Der er rift om Christian Eriksens underskrift.

Om lidt over to måneder udløber den danske fodboldstjernes kontrakt med Brentford, og derfor skal han nok snart begynde at kigge lidt på fremtidsplanerne.

Og her har et muligt comeback til London-klubben Tottenham flere gange været oppe at vende på rygtebasis.

Men nu skriver det engelske fodboldmedie Football Insider så, at den 30-årige dansker skulle være meget opsat på at vende hjem til storklubben, hvor han spillede i mere end seks år, hvis parterne kan nå til enighed om en aftale.

Ifølge mediet har Tottenham store forhåbninger om at få danskerens underskrift på plads hurtigst muligt, så Eriksen kan blive genforenet med sin tidligere Inter-manager Antonio Conte.

Flere engelske medier har de seneste dage ligeledes kunnet berette om en massiv interesse i danskeren fra storsatsende Newcastle.

Men står det hele til Brentford, bliver Christian Eriksen dog i danskerklubben.

»Jeg er positiv af natur og er et optimistisk menneske. Så jeg håber rigtig meget på det (at Eriksen vil forlænge, red.). Men det vigtigste er, at Christian tager den rette beslutning for sig selv og familien. Jeg ved, vi har noget at tilbyde, som han værdsætter,« lød det fredag fra Brentford-træner Thomas Frank, inden han tilføjede:

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at han overvejer det rigtig kraftigt (at blive i Brentford, red.). Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi må se, om det ender med det.«

Christian Eriksens aftale med Brentford udløber efter sæsonen, og han har allerede nu mulighed for at skrive under med andre interesserede klubber.