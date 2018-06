Christian Eriksen trækker overskrifter i hele fodbold-Europa.

Mens danskerne har frygtet, at landsholdets midtbanekreatør måske ville komme forsinket til VM på grund af fødslen af sin søn (som heldigvis er blevet født nu), så har Eriksens fremtid været på fodboldfans- og mediers læber uden for Danmarks grænser.

Det catalanske medie, SPORT, har sendt Eriksen til Barcelona, mens Madrid-mediet Marca har sendt ham til Real Madrid gennem de seneste uger.

Nu forlyder det sig dog, at Eriksen kan være på vej til en forlængelse med sin klub, Tottenham. Det skriver engelske Mirror.

Ifølge Mirror er både Dele Alli og Christian Eriksen i gang med at forhandle nye kontrakter, og de ser ifølge dem ud til at følge i fodsporene på stjerneangriberen Harry Kane, der fredag forlængede sin kontrakt med yderligere to år, så den nu løber til 2024.

Eriksens agent har tidligere i år udtalt, at han ikke vil kommentere på rygter, men at »når klubber som Real Madrid, Barcelona og Manchester United bliver nævnt, så er det altid et kompliment.«

Det er dog for tiden mere end svært at blive klog på Tottenhams økonomiske situation og fremtidsudsigter. Klubbens nye stadion, der tages i brug til den kommende sæson, er blevet en del dyrere end forventet, og det har formentligt betydet, at der ikke er det store at rykke med i transfer- og lønbudgettet hos London-klubben.

Derudover er det alment kendt, at Tottenham kører med et mere stramt lønbudget end de rivaliserende klubber, og det har tidligere fået rygterne til at florere omkring spilleflugt. Det hører også med til historien, at flere spillere har luftet tanker om at skifte væk for at være mere med i kampen om trofæer - eksempelvis landsholdsbacken Kyle Walker, der i sin første sæson med Manchester City er blevet engelsk mester.

Derfor er det også lidt et statement, at klubben allerede nu har forlænget med Harry Kane, der angiveligt har fået en klækkelig lønstigning oven i hatten.