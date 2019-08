En nøglespiller hos De Røde Djævle.

Det kan meget vel blive Christian Eriksens fremtid den kommende sæson.

I hvert fald hvis man tror på den spanske sportsavis AS, der rapporterer, at Eriksen er overbevist om, at Manchester Uniteds hold vil være bygget op omkring ham.

Det forlyder, at kontakten mellem Manchester United og Eriksen er intensiveret de seneste dage, og klubben skulle angiveligt have tilbudt danskeren en fem-årig kontrakt med en løn, der nærmer sig den, Paul Pogba tjener hos United. Og det skulle Eriksen være tæt på at sige ja til.

Træningskampen mod Inter kan have været en af Christian Eriksens sidste i Tottenham-trøjen. Foto: GLYN KIRK

Manchester United er dog ikke den eneste klub, der er interesseret i Tottenhams nummer 23.

Real Madrid er ifølge AS stadig en af de seriøse bejlere, selvom den spanske kongeklub har netop Pogba som sin plan A. Sådan har det set ud længe, og det har ifølge flere medier været træner Zinedine Zidanes eget ønske at satse på Pogba fremfor Eriksen.

Men formår madrilenerne ikke at få fingrene i den 26-årige franskmand, ser Eriksen og Ajax Amsterdams Donny van de Beek ud til at være de næste på listen.

De to spillere har en fordel: De er væsentligt billigere end Pogba.

Faktisk ser det ud til, at de tilsammen kunne udgøre en transfersum på 100-120 mio. euros, hvilket svarer til 746-895 mio. kr.

Til sammenligning ville det formentlig koste Real Madrid en sum i omegnen af 170 mio. euros, svarende til 1,269 mia. kr., at hente Paul Pogba.

Dermed kan Real Madrid få hele to spillere for langt under den pris, som Paul Pogba alene ville koste.

Christian Eriksen har spillet i Tottenham siden 2013, hvor han kom fra Ajax Amsterdam. Danskeren har endnu kontrakt i et år med London-klubben.