Champagneflaskerne er nærmest lige blevet poppet i Inter, men nu er der allerede knas på ledelsesgangene.

For den italienske succestræner Antonio Conte er angiveligt på vej ud af klubdøren, og dermed ser Christian Eriksen ud til at skulle have ny træner til den kommende sæson.

Det skriver den italienske sportsavis La Gazetta dello Sport.

Parterne ser nemlig ud til at gå hver til sit ét år før kontraktudløb, selv om Inter for nylig kunne lade sig hylde som italienske mestre.

51-årige Antonio Conte kan meget snart være fortid i klubben. Foto: MASSIMO PINCA

Årsagen til bruddet mellem Conte og de nykårede Serie A-vindere er efter sigende klubbens økonomiske situation.

Ifølge mediet er Inter nødsaget til at sælge spillere for omkring 750 millioner kroner og samtidig skære lønbudgettet med 15-20 procent.

Og det er den udvikling, som Antonio Conte ikke kan acceptere. Han har nemlig planer om at gøre Inter til et endnu større europæisk storhold og dermed smide flere penge i truppen.

Som erstatning for den karismatiske træner har den italienske sportsavis givet et bud på fire trænere, der står til at overtage trænersædet i Milano-klubben.

Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Sinisa Mihajlovic og Simone Inzaghi står lige nu som de største bejlere til posten.

51-årige Antonio Conte har stået i spidsen for Inter i to sæsoner.