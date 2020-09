Christian Eriksen har i denne uge slået fast, at han ikke vil forlade Inter, hvor han mest er på bænken, men det ændrer ikke ved, at spekulationerne om ham bare fortsætter.

Søndag eftermiddag er han tophistorien hos Daily Mail, som - ligesom andre medier har beskrevet det - fortæller, at han er uønsket af træner Antonio Conte, der ikke har tænkt sig at tage danskeren til nåde.

Ifølge mediet er Eriksen sat til salg af Inter, som vil acceptere et bud på 35 millioner pund, knap 300 millioner kroner. Også det italienske medie Corriere dello Sport skrev for en uge siden, at Inter gerne vil sælge ham for et bud på omkring 50 millioner euro, cirka 372 millioner kroner, men Daily Mail går altså skridtet videre og skriver, at han »på sensationel vis er sat til salg.«

Eriksen passer simpelthen ikke ind i Contes 3-5-2-system, hvorfor han for det meste varmer bænken, skriver avisen, der tilføjer, at danskerens mareridt i Inter bare vil fortsætte.

Conte vil af med Eriksen, lyder det. Foto: MARTIN MEISSNER Vis mere Conte vil af med Eriksen, lyder det. Foto: MARTIN MEISSNER

Den italienske træner skulle føle sig overbevist om, at han kan føre mandskabet til mesterskabet, hvis han får sine transferønsker opfyldt, hvilket angiveligt indebærer et salg af Eriksen.

Et salg, der gerne skulle gennemføres inden for de kommende uger.

Men det kræver altså, at danskeren selv er indstillet på at komme væk fra den klub, han kun har spillet for i en halvsæson.

Og umiddelbart får Conte et problem med at føre sin plan ud i livet, når man læser om Eriksens egne tanker.