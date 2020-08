Christian Eriksen og Maurizio Pocchettino i et nyt parløb.

Det kan blive det overraskende resultat af det kaos, der lige nu udspiller sig i Inter.

I løbet af natten til mandag har flere italienske medier – som Sky Sport, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Sport Mediaset og Tuttosport – alle skrevet om en nærmest uoverstigelig kløft mellem den nuværende Inter-træner Antonio Conte og klubledelsen.

Lørdag sluttede Inter Serie A-sæsonen med en udesejr over Atalanta og sikrede sig dermed andenpladsen kun ét point bag Juventus. Alligevel valgte Antonio Conte at komme med lidt af en bandbulle mod klubledelsen.

»Jeg føler ikke, at spillernes arbejde er blevet anerkendt, og jeg mener heller ikke, mit arbejde er blevet anerkendt,« lød det blandt andet fra træneren, der også efterlyste en bedre beskyttelse fra folkene på ledelsesgangen.

Herfra har der endnu ikke lydt ét eneste ord som respons, men angiveligt skulle Antonio Conte og Beppe Marotta mødes mandag.

Hoben af italienske medier kalder en skilsmisse mellem parterne for usandsynlig efter bare ét års samarbejde, men spekulerer samtidig i, at det faktisk godt kan ske alligevel.

Ikke mindst på grund af Antonio Contes fortid. Hans iltre temperament og hans tendens til at komme på kant med sine chefer.

Christian Eriksen i Inter-trøjen. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Christian Eriksen i Inter-trøjen. Foto: DANIELE MASCOLO

Han forlod eksempelvis Juventus i 2014 bare få dage inde i forberedelserne til den nye sæson.

Hans afløser dengang var Max Allegri, og landsmanden nævnes også nu som topkandidat til at tage over i Inter, hvis det skulle ende med et brud med Antonio Conte.

Men også Maurizio Pochettino er bragt i spil. Argentineren, der i 2013 hentede Christian Eriksen til Tottenham og gjorde ham til nøglespiller, er ligeledes arbejdsløs fodboldtræner i øjeblikket. Han nævnes dog også i det stille som FC Barcelona-kandidat.

For Christian Eriksen kunne et gensyn med Maurizio Pochettino være kærkomment. Siden ankomsten til Inter først på året er det ikke blevet til den forventede hovedrolle under Antonio Conte.

Italienske medier skriver eksempelvis, at netop Christian Eriksen-signingen skulle være en af grundene til trænerens irritation, fordi danskeren ikke passer ind i taktikken.

Den danske landsholdsspiller er da også blevet skiftet ind flere gange, end han har været i startopstillingen i Serie A siden skiftet, og i de to sidste af sæsonens Serie A-kampe fik han meget symptomatisk kun mindre end en håndfuld minutter som sen indskifter.

Inter skal på onsdag spille Europa League-hængeparti mod spanske Getafe.