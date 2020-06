Hvis Christian Eriksen er skiftet til Inter for at vinde titler, kræver det formentlig et par nyindkøb før, man kan udfordre mægtige Juventus i toppen af Serie A.

Sådan et kan der være på vej til Inter. Et stort navn på transfermarkedet.

Der er nemlig tale om marokkanske Achraf Hakimi, der af italienske Sky Sports bliver sendt til Milano-klubben.

Mediet skriver, at Inter er tæt på at lande en aftale med Real Madrid, der ejer den offensive back, der i øjeblikket er lejet ud til Borussia Dortmund, hvor den 21-årige har imponeret stort.

Hakimi i Real Madrid-trøjen jagter Christian Eriksen for Tottenham. De to kan snart blive holdkammerater i Inter. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Hakimi i Real Madrid-trøjen jagter Christian Eriksen for Tottenham. De to kan snart blive holdkammerater i Inter. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

En transfersum skulle lyde på cirka 40 millioner euro, hvilket er lige i underkanten af 300 millioner kroner. Et sådant beløb sende Hakimi i top 10 over de dyreste forsvarsspillere nogensinde.

Samtidig har Dortmund netop sikret sig belgiske Thomas Meunier på højre back fra næste sæson, og dermed kan det i hvert fald se ud til, at Hakimi ikke er hos Dortmund i næste sæson.

Til trods for sine bare 21 år er der godt med erfaring på Achraf Hakimis cv. Han har spillet stort set fast i Dortmund, siden han skiftede dertil i 2018 på en to-årig lejeaftale fra Real Madrid, hvor han har fået sin fodbolduddannelse.

Som 18-årig fik han debut på Real Madrids førstehold, og han har nærmest siden da blevet udnævnt som et af de største talenter i verden.

I 2018 var han med Marokko til VM, og han har allerede spillet 28 landskampe for sit hjemland.

Sky Sports nævner i øvrigt en komisk detalje i forbindelse med den mulige handel. Hakimi gjorde i Champions League det onde ved netop Inter i gruppespillet, hvor han i Dortmund nettede to gange i 3-2-sejren over italienerne. Den sejr var medvirkende til, at Inter måtte nøjes med Europa League i efteråret.

Skulle de ende med at købe Hakimi, laver Inter dermed en ny 'Eriksen'. Den danske midtbanespiller gjorde nemlig det onde ved Inter i gruppespillet af Champions League i 2018/19-sæsonen, hvor hans sejrsmål i 1-0-sejren over Inter medvirkede til, at Inter også dengang måtte nøjes med Europa League.

Så Inter køber deres onde ånder, og derfor skal vi åbenbart holde øje med, hvem der eventuelt slår dem ud af Europa League senere på sæsonen.